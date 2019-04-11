Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО - Яценюк

Подавляющее большинство украинцев выступают за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, соответственно, этот процесс уже невозможно остановить.

Об этом сказал лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме, передает пресс-служба партии.

"Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО. Народ Украины продемонстрировал свою волю. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха", - сказал он.

Яценюк отметил, что очередной Киевский форум был посвящен друзьям Украины в Европе и США, и в частности, сенатору Джону Маккейну, а также "великим людям, которые с оружием в руках воюют с сильнейшей армией Европы - Россией".

"Посвящаем этот Форум также неутомимому борцу и нашему большому другу - покойному сенатор Джон Маккейн, который вместе с украинским народом боролся за нашу свободу", - сказал он.

Он добавил, что на данном этапе развития страны трудности не способны расколоть украинское общество, и при столкновении с ними украинцы лишь мобилизуются.

"Трудности нас делают более сплоченными. Трудности демонстрируют настоящую политическую волю".

Также он выразил уверенность в дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины, для которой у украинцев достаточно внутреннего резерва.

"Наш лозунг является неизменным. Never give up (Никогда не сдавайся - "Апостроф"). И мы никогда не сойдем с этого пути. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха", - сказал Арсений Яценюк.