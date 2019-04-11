Яценюк призвал разместить в Украине подразделения НАТО

В Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО, которые станут частью общей противоракетной и противовоздушной обороны страны.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем обращении к партнерам из Альянса во время 12-го Киевского форума, передает пресс-служба партии.

"Мы стоим на передовой. Наши мужчины и женщины в военной форме доказали, что они непокоренные. Помогите 42-миллионному государству доказать всему миру, что демократия - это не слова, Запад - это союзник, а Путин и Россия - агрессор. В этой борьбе каждый из демократического мира должен стоять рядом с Украиной и каждым украинцем" - сказал он.

Яценюк добавил, что Украина должна получить реальное оборонительное вооружение от стран-членов Альянса.

"Не бойтесь, мы защищаем вас, а вы этим защищаете себя. Дайте нам возможность защитить свою свободу, свое государство, свою страну".

Также лидер "Народного фронта" призвал НАТО включить Украину в коллективную систему безопасности:

"На территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран-членов НАТО… Это и совместные учения и четкий военный и политический сигнал, что Украина идет к членству в НАТО… Нам необходимо, чтобы Украина стала частью общей противоракетной и противовоздушной обороны. Мы будем защищать и ваши границы" - пояснил он.

По мнению главы "Народного фронта", альтернативы НАТО в гарантиях безопасности для Украины просто нет. Он высказался против дискуссий о реформе Альянса и армии ЕС, которая якобы будет способна защищать Европу.

"Альтернативы НАТО нет. Не существует альтернативы сильной взаимосвязи между Европейским Союзом и Соединенными Штатами" - подчеркнул он.

Он напомнил подписание в 2008 году главой украинского правительства, президентом и спикером парламента обращения к НАТО о предоставлении Украине плана действий по членству:

"Прошло 11 лет. Обращение есть - плана нет".

Арсений Яценюк обратился к странам-членам Альянса:

"Продемонстрируйте всему миру, что мы вместе. И эта демонстрация - предоставить Украине план действий по членству в НАТО. Чтобы еще одна страна - мощная, сильная, которая доказала, что умеет бороться, - стала членом сильного военно-политического альянса, который защищает демократию и свободу".