​Украина вышла из военного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины сегодня, 17 апреля., передает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

"Минэкономразвития провели анализ и пришли к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты. А еще в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этого курса ", - приводит пресс-служба слова первого вице-премьера Украины Степана Кубива.

Согласно решению правительства, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке уведомит Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия соглашения и протокола к нему.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в декабре Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".