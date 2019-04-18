Украина значительно изменилась за последние пять лет - Могерини

Украина за последние пять лет значительно изменилась, стала более мощной и должна оставаться в центре внимания международной политики.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в Страсбурге 17 апреля, сообщает "Укринформ".

"Это очевидно, что Украина изменилась. Я убеждена, что она стала более мощной и устойчивой страной, чем была пять лет назад", - подчеркнула Могерини.

Высокий представитель ЕС выразила убеждение в том, что необходимо уделять большое внимание ситуации в Украине и удерживать этот вопрос на наивысшем уровне европейской и международной повестки дня.

Она отметила, что Евросоюз активно сотрудничает с Украиной в сфере безопасности, противодействия киберугрозам и дезинформации, в развитии человеческого потенциала, развитии инфраструктуры, создании рабочих мест, борьбе с коррупцией, обеспечении независимости энергетического сектора.