​Украина расширила санкции против России: что попадет под запрет

Украина ввела новые торговые ограничения в отношении России, запретив ввоз ряда российских товаров и установив новые пошлины и квоты на товары из РФ.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 15 мая.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина расширит запрет на ввоз из России транспортных средств, минеральных удобрений, некоторых видов промышленной продукции, цемента и др. Также Украина планирует ввести пошлины на российские товары и установить квоты на их ввоз в Украину.

Под украинский запрет попадут российские товары на общую сумму в $510 млн в год.

Как сообщал “Апостроф. Экономика”, ранее в декабре Кабинет министров Украины на заседании продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.

С 2016 года под действие украинских санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты.

С 2017 года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.