RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:55
Маленькая украинка с синдромом Дауна выиграла международный конкурс красоты
15:52
Сколько времени дают украинцы Зеленскому и кто пройдет в Раду: интересные данные соцопросов
15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украина расширила санкции против России: что попадет под запрет

среда, 15 мая 2019, 12:49
переглянути новину українською

Украина ввела новые торговые ограничения в отношении России, запретив ввоз ряда российских товаров и установив новые пошлины и квоты на товары из РФ.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 15 мая.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина расширит запрет на ввоз из России транспортных средств, минеральных удобрений, некоторых видов промышленной продукции, цемента и др. Также Украина планирует ввести пошлины на российские товары и установить квоты на их ввоз в Украину.

Под украинский запрет попадут российские товары на общую сумму в $510 млн в год.

Как сообщал “Апостроф. Экономика”, ранее в декабре Кабинет министров Украины на заседании продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.

С 2016 года под действие украинских санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты.

С 2017 года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского

Важно для Зеленского: что было не так с внешней политикой Порошенко

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Послать Украину подальше: что Россия ждет от второго тура выборов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: