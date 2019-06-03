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Тимошенко призвала начать заново переговоры об освобождении украинских пленных

понедельник, 03 июня 2019, 15:25
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Минские договоренности зашли в "тупик", и новой власти нужно начать переговоры об освобождении украинских политических заключенных, военнопленных и заложников "с чистого листа".

Об этом она заявила во время согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп.

Как отметила лидер "Батькивщины", несмотря на громкие заявления о пользе Минских договоренностей для освобождения заключенных украинцев за последние месяцы не удалось вернуть домой ни пленного.

"Этими заявлениями просто прикрывали коррупцию и раздел ресурсов страны между людьми, которые окружали бывшего президента и вели переговоры от его имени. А теперь пленные брошены на произвол судьбы. Никаких переговоров не ведется, никаких дискуссий не существует. Сейчас надо начинать все сначала. Надо немедленно начинать переговоры с чистого листа ", - сказала Тимошенко.

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