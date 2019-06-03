RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата

понедельник, 03 июня 2019, 20:05
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретиться в столице Беларуси, Минске.

Об этом сообщается в Telegram канале "Незыгарь".

Как отмечается, 21 июня на национальном стадионе "Динамо" в Минске пройдет открытие международных соревнований среди атлетов "Европейские игры-2019". В мероприятии примет участие все высшее руководство России. Приглашение посетить церемонию открытия игр направлены лидерам всех стран Европы, в том числе и Украины

Официального подтверждения о посещении мероприятия от Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не поступало.

Напомним, подробнее об отношениях с Россией и переговорах с Путиным читайте в интервью "Апострофа" с экспертом по вопросам национальной безопасности и обороны Гленом Грантом: Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Возвращение России в ПАСЕ: к чему готовиться Украине

Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского

Важно для Зеленского: что было не так с внешней политикой Порошенко

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: