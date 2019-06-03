Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретиться в столице Беларуси, Минске.

Об этом сообщается в Telegram канале "Незыгарь".

Как отмечается, 21 июня на национальном стадионе "Динамо" в Минске пройдет открытие международных соревнований среди атлетов "Европейские игры-2019". В мероприятии примет участие все высшее руководство России. Приглашение посетить церемонию открытия игр направлены лидерам всех стран Европы, в том числе и Украины

Официального подтверждения о посещении мероприятия от Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не поступало.

Напомним, подробнее об отношениях с Россией и переговорах с Путиным читайте в интервью "Апострофа" с экспертом по вопросам национальной безопасности и обороны Гленом Грантом: Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет.