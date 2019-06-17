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Опубликованы фото встречи жены Зеленского с первой леди Франции

понедельник, 17 июня 2019, 18:35
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В рамках официального визита президента Украины во Францию Елена Зеленская встретилась с супругой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Первые леди Украины и Франции дружески пообщались. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартии, которая определяет задачи и инициативы, курируемые первой леди.

"Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", первая леди Украины Елена Зеленская в день инаугурации своего мужа создала собственную Instagram страницу.

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