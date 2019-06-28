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Тимошенко прокомментировала перепалку между Зеленским и главой МИД

пятница, 28 июня 2019, 11:28
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В связи с перепалкой между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павел Климкиным Юлия Тимошенко заявила о необходимости навести порядок хотя бы во властной исполнительной вертикали, не говоря уже о ситуации во всех сферах жизни страны.

Об этом написала на своей странице в Facebook.

"Президент признался, что о направлениях внешней политики узнает из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, у него с ним "различия" по стратегическим и тактическим вопросма. Премьер-министр публично посоветовал президенту на этом фоне отправить министра МИД в отпуск", - напомнила политик.

"И в этих обстоятельствах мы хотим, чтобы ПАСЕ, Европа и мир стали на нашу сторону, тогда как мы сами на эту сторону стать не можем", - отметила председатель партии.

"Стыдно, больно и крайне опасно для государства. Это очень опасная турбулентность в управлении, которая просто уничтожает наше государство", - подчеркнула Тимошенко.

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