RU  UA  EN

понедельник, 1 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

1 июля

11:11
В Раде Зеленскому подложили свинью с отставкой Климкина
11:04
"Укрлендфарминг" выделил средства на уличное освещение в Полтавской области: детали
10:58
​Радостная капитуляция: шепчущего Зеленского размазали в сети за сдачу Донбасса
10:45
Говорят, Катамадзе удалила пост о России-оккупанте: что произошло на самом деле
10:44
В Украине сняли на видео настоящий торнадо
10:44
Чего ждать от погоды в июле: синоптики дали прогноз
10:42
​Пенсии и соцвыплаты ушли в плюс: что изменилось с 1 июля в Украине
10:25
Как изменился курс гривны за выходные: свежие данные от НБУ
10:19
Топ-чиновника Зеленского заметили на концерте певца из России: он оправдывается
10:17
Кличко сделал громкое заявление о своем будущем в боксе
10:09
​На саммите G20 Путина поставили на место с торгами за Курилы: видео
10:07
Освобождение украинских пленных должно проходить в координации с госструктурами - Могилев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Прямые переговоры с Путиным: Зеленскому дали важный совет

воскресенье, 30 июня 2019, 16:54
переглянути новину українською

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, прежде чем вести переговори с Кремлем, нужно "договориться внутри страны".

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал председатель правления "Общественного радио" Андрей Куликов.

"Есть такой тезис: некоторые страны не ведут или преимущественно не ведут переговоры с террористами. И поэтому, кстати, звучат обвинения в адрес некоторых западных стран из-за гибели захваченных заложников. Мне кажется, помимо всего прочего, очень важно вести переговоры внутри Украины, при этом не говоря "это люди, которые представляют вражескую сторону, мы никогда с ними не будем договариваться". Возможно, мы никогда не будем с ними сотрудничать, потому что договориться бывает очень трудно, но по крайней мере попытаться договориться нужно. Если мы сможем достичь договоренности в своем украинском кругу, тогда нам легче будет определять, с кем и как вести переговоры о мире. Но я не думаю, что это может быть мир на основе признания поражения", - считает журналист.

Он выразил мнение, что Путин, "с одной стороны, действительно присматривается к Зеленскому, с другой стороны, он выжидает момента, когда можно было бы с наибольшей для себя эффективностью использовать связь с ним".

"Я не имею в виду связь как сотрудничество, а именно телефонную связь. Все ждали-ждали, и вот, наконец, великий и могучий Владимир Путин опустился до того, что позвонил или принял звонок от украинского президента. Это некая пауза. Кажется, журналист Павел Казарин писал, что Зеленский мастерски держал паузу. Путин не меньший мастер в этом, чем наш новый президент", - подчеркнул Куликов.

Подробнее о начале президентства Владимира Зеленского и обещании мирных переговоров, читайте в материале "Апострофа": Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Запад отверг первые инициативы Зеленского: что произошло на G20

Фатальная политика: как полезные идиоты помогли России вернуться в ПАСЕ

ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине

Путин ни при каких условиях не остановится перед целью покорения Украины - Ариана Ґиць

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: