​Прямые переговоры с Путиным: Зеленскому дали важный совет

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, прежде чем вести переговори с Кремлем, нужно "договориться внутри страны".

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал председатель правления "Общественного радио" Андрей Куликов.

"Есть такой тезис: некоторые страны не ведут или преимущественно не ведут переговоры с террористами. И поэтому, кстати, звучат обвинения в адрес некоторых западных стран из-за гибели захваченных заложников. Мне кажется, помимо всего прочего, очень важно вести переговоры внутри Украины, при этом не говоря "это люди, которые представляют вражескую сторону, мы никогда с ними не будем договариваться". Возможно, мы никогда не будем с ними сотрудничать, потому что договориться бывает очень трудно, но по крайней мере попытаться договориться нужно. Если мы сможем достичь договоренности в своем украинском кругу, тогда нам легче будет определять, с кем и как вести переговоры о мире. Но я не думаю, что это может быть мир на основе признания поражения", - считает журналист.

Он выразил мнение, что Путин, "с одной стороны, действительно присматривается к Зеленскому, с другой стороны, он выжидает момента, когда можно было бы с наибольшей для себя эффективностью использовать связь с ним".

"Я не имею в виду связь как сотрудничество, а именно телефонную связь. Все ждали-ждали, и вот, наконец, великий и могучий Владимир Путин опустился до того, что позвонил или принял звонок от украинского президента. Это некая пауза. Кажется, журналист Павел Казарин писал, что Зеленский мастерски держал паузу. Путин не меньший мастер в этом, чем наш новый президент", - подчеркнул Куликов.

Подробнее о начале президентства Владимира Зеленского и обещании мирных переговоров, читайте в материале "Апострофа": Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов.