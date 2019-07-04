Между Украиной и Венгрией зреет новый скандал: посла вызвали на ковер

Между Украиной и Венгрией разгорается новый дипломатический скандал в связи с высказываниями венгерского главы МИД Петера Сийярто в Торонто, касающихся "Закона об образовании".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Во время беседы временный и.о. министра обратил внимание на то, что, несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление. Егор Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в рамках международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со своей стороны Украина во время визита в мае в Будапешт инициировала разработку "алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском-венгерских отношениях". При этом, до сих пор ответ на свои предложения украинские дипломаты так и не получили.

В связи с заявлениями Сийярто, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что вызвали на беседу в офис ведомства посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто.

Как сообщал "Апостроф", ранее Венгрия обещала на всех уровнях поднимать вопрос о соблюдении прав национальных меньшинств в Украине.