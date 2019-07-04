RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

01:24
Фотозоны к сезону: в сети показали "готовность" оккупантов в Крыму принимать туристов
00:38
Дематюкатор Цукерберг: в сети мощно потроллили Богомолец за ее "заботу" об украинцах

4 июля

23:57
Отвод войск на Донбассе: украинский генерал озвучил серьезные риски
23:55
Между Украиной и Венгрией зреет новый скандал: посла вызвали на ковер
23:34
Россия и США померялись истребителями в небе над Крымом: видео
23:23
В Киеве курьер на скутере жестоко избил пешехода за замечание: видео
23:04
Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерии и минометов: есть раненые
23:01
У кума Медведчука из партии Зеленского нашли элитную виллу в Вене: фото и видео
22:42
Денег нет: Коломойский раскрыл суть телефонных разговоров с Зеленским
22:26
ОПЗЖ обвинила Зеленского в бездействии по освобождению пленных украинских моряков
22:20
Появились скандальные подробности отравление детей в лагере в Коблево
22:13
Когда Путин уйдет: в сети поделились опасной догадкой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Между Украиной и Венгрией зреет новый скандал: посла вызвали на ковер

четверг, 04 июля 2019, 23:55
переглянути новину українською

Между Украиной и Венгрией разгорается новый дипломатический скандал в связи с высказываниями венгерского главы МИД Петера Сийярто в Торонто, касающихся "Закона об образовании".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Во время беседы временный и.о. министра обратил внимание на то, что, несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление. Егор Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в рамках международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со своей стороны Украина во время визита в мае в Будапешт инициировала разработку "алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском-венгерских отношениях". При этом, до сих пор ответ на свои предложения украинские дипломаты так и не получили.

В связи с заявлениями Сийярто, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что вызвали на беседу в офис ведомства посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто.

Как сообщал "Апостроф", ранее Венгрия обещала на всех уровнях поднимать вопрос о соблюдении прав национальных меньшинств в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец будет один: что делать Зеленскому с предложением Путина

Запад отверг первые инициативы Зеленского: что произошло на G20

Фатальная политика: как полезные идиоты помогли России вернуться в ПАСЕ

ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: