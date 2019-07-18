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​Европарламент принял важное для Украины решение по российской агрессии

четверг, 18 июля 2019, 16:52
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Новоизбранный Европейский парламент принял новую жесткую резолюцию касательно украинских политических заключенных, в которой осуждаются действия России.

Документ поддержали 458 депутатов, передает "Прямой".

В документе Европарламент требует от России безусловного и немедленного выполнения решений Международного трибунала в Гамбурге об увольнении 24 военнопленных украинских моряков и возвращения Украины трех захваченных кораблей.

Также евродепутаты признали акт, который был осуществим РФ в Керченском проливе и нейтральных водах Черного моря, военной агрессией против Украины.

Также в резолюции содержится перечень всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и на оккупированных ею территориях Украины. Европарламент требует от Кремля немедленно их освободить.

Кроме того, была дана оценка ноте РФ по освобожденным украинским морякам, в которой от официального Киева требовалось признать украинских моряков преступниками. Как определил ЕП, украинские моряки должны быть освобождены без каких-либо условий и дискуссий.

В резолюции также говорится о сохранении санкций против России, пока она не выполнит все условия Минских договоренностей, не выведет свои войска и незаконные вооруженные формирования с территории Украины и не отдаст под контроль Киева или миротворцев неконтролируемую участок границы. Более того, если это не будет сделано, то Европарламент постановил рассмотреть ужесточение санкций против России. Речь идет о закрытии доступа к финансовым ресурсам как для физических, так и для юридических лиц России.

Кроме того, евродепутаты призвали РФ гарантировать беспрепятственный доступ на оккупированные украинские территории Крыма и Донбасса для международных межправительственных организаций, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека, Миссии ОБСЕ по оценке состояния дел с соблюдением прав человека в Крыму, Комиссара Совета Европы по правам человека, других конвенций и институциональных механизмов Совета Европы и международных гуманитарных организаций, в частности Международного Комитета Красного Креста.

Также в ЕП выразили обеспокоенность сообщений об условиях содержания, включая заявления о пытках и жестоком обращении и отказ в доступе к базовым медицинским услугам.

Также в документе сказано, что многие российские судебные решения в отношении украинских политических заключенных связанные со шпионажем (в том числе по делам Павла Гриба, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Владимира Прысича, Владимира Дудки, Дмитрия Штыбликова, Евгения Панова, Андрея Захтея, Валентина Выговского, Виктора Шура и Дмитрия Долгополова).

В то же время "планы капитуляции", которые пытались представить некоторые представители Украины, не нашли отклика у европарламентариев, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Важно, что европейские парламентарии четко понимают нарушения прав человека, которые происходят в оккупированных Крыму и на Донбассе. И они подчеркнули отдельно эти преступления РФ на оккупированных украинских территориях. Поэтому сами дебаты охватывали более широкий круг вопросов, чем те, которые отражены в резолюции. Что касается резолюции, очень важно, что она содержит абсолютно четкую и понятную речь, которая не допускает разночтений", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Парламентской ассамблее ОБСЕ признали захваченных Российской Федерацией в Керченском проливе украинских моряков военнопленными.

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