Кремль провернул "двухходовку": в России сделали важное замечание о роли Зеленского

Кремлевские пропагандистские СМИ на протяжении всей парламентской и президентской избирательной кампании в Украине, пытаются транслировать месседж о том, что Украина "не состоялась как государство", а к власти в ней пришли "несерьезные люди", не имеющие политического опыта.

Об этом сообщается в материале публициста Игоря Эйдмана на сайте "Главред".

По его мнению, Кремль преследует этим сразу две цели - пытается внушить людям, что в России в руководстве страны находятся "серьезные люди и опытные политики", способные обеспечить стабильность государства, а также разделить позиции общества и власти с целью обеспечения поддержки Зеленского у россиян.

"У меня много друзей среди украинских патриотов, и у большинства из них резко негативное отношение к Владимиру Зеленскому, которого они считали едва ли не ставленником Кремля. Однако, на самом деле, российская пропаганда в ходе избирательной кампании работала не на Зеленского, а против него и его партии "Слуга народа". Москва не была заинтересована в том, чтобы партия Зеленского взяла большинство в парламенте, а в Украине бы появилась сильная сплоченная власть. Россия была заинтересована в том, чтобы в Украине царил хаос, министерская чехарда, драки в парламенте, неустойчивость. Кремлю нужна слабая Украина, внутреннее расколотая и не имеющая твердой единой власти", - отмечает он.

По его мнению, Кремль продвигал на украинских выборах партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", и частично она забрала протестный электорат у партии Зеленского.

"Все было просчитано как двухходовка. Ведь у кого отбирала голоса медведчуковская партия? Очевидно, что не у партии Порошенко и не у других откровенно патриотических партий. Даже у Тимошенко Медведчук не смог бы забрать голоса, потому что у нее свой многолетний ядерный электорат, который не переманишь. Была борьба за русскоязычный электорат между партией "Слуга народа" и "Оппозиционной платформой – За жизнь", - уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что таким образом слухи о продвижении "Слуги народа" и Зеленского Кремлем, не могут соответствовать действительности.

Ранее на "Апострофе" был опубликован материал о плане Путина относительно Зеленского: "Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может всеисправить".