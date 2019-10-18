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Россия готовится закрыть часть Керченского пролива

пятница, 18 октября 2019, 19:02
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В правительстве РФ приняли решение закрыть для прохождения кораблей часть Керченского пролива.

Об этом сообщил бывший уполномоченный президента Украины по Крыму Борис Бабин на странице в Facebook.

Соответствующий проект министерства транспорта РФ касается части акватории пролива, прилегающей к Керчи и до косы Тузла. Эксперт отметил, что таким образом Россия ограничивает прохождение суден в Азовское море и расширяет площадь аннексированной территории на море.

"Этим оккупанты преследуют несколько целей. Во-первых, это дополнительные ограничения для прохождения судов и их маневрирования, примером судна с небольшой осадкой могли проходить через эти воды, а не по основному фарватеру, где РФ требует на уплату "канальных и лоцманских сборов". Во-вторых, в этой акватории фактически возникает защищенная база для кораблей Черноморского флота, пограничной охраны ФСБ и Росгвардии", - отметил Бабин.

Он уточнил, что Россия таким образом нарушила очередные межгосударственные соглашения с Украиной.

"Россия цинично нарушает таким закрытием и Договор 2003 в части пользования проливом, и Соглашение 1993 года о рыболовство на Азове (воды пролива традиционно были местом промысла материковых украинских рыбаков)", - отметил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Керченском проливе украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

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