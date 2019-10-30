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Выжил из ума: сети в гневе из-за встречи президента Чехии с одиозными гостями из Крыма

среда, 30 октября 2019, 22:23
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Известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю.

Об этом сообщает чешское издание Denik N.

В частности, Земан встретился с Тамилой Ниметуллаевой, представителем маргинальной организации "Къырым бирлиги", которая играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес Меджлису крымскотатарского народа.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставителями крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители Меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине", - рассказал бывший пресс-аташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представителей именно этой организации пригласили на празднование.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов: "Лично я, например, не приглашал бы таких лиц на официальное мероприятие, которое организует министерство иностранных дел". Он добавил, что в вопросе приглашений на прием в президентский дворец, как правило, консультации с внешнеполитическим ведомством не ведутся.

Издание также выяснило, что приглашение на мероприятие в президента Чехии прокремлевской организации удалось получить через русинских активистов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сентябре 2019 года президент Чехии Милош Земан принял делегацию из семи человек, которые называют себя русинами, "добивающимися автономии в составе Украины".

В то же время, стоит отметить, что сенат Чехии принял постановление, в котором осудил предложение Милоша Земана решить вопрос оккупации Россией Крыма с помощью выплат Украине.

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