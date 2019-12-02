RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

10:53
Авто с "темным" прошлым: в деле о покушении на депутата в Киеве произошел новый поворот
10:52
Во Львове подростки устроили дикие развлечения с оружием: фото
10:42
Прошли много испытаний: названы имена бойцов ВСУ, трагически погибших на Донбассе
10:19
Хлопок - и темнота: пострадавший в жутком ДТП в России раскрыл детали трагедии, видео
09:53
В Киеве произошел смертельный пожар в детском саду: первые подробности и фото
09:46
Идут танки: появились тревожные фото из России, сделанные вблизи границ Украины
09:32
Сколько зарабатывали на корпоративах артисты, ставшие нардепами: названы цифры
08:59
Успел наклониться: всплыли новые подробности покушения на депутата в Киеве
07:33
После шторма не узнать: появилось грустное видео из Кирилловки
07:00
Полезные рецепты на Новый год: 3 вкусных салата помимо оливье
06:59
Посадили чудом: стало известно о серьезном ЧП с самолетом Путина
06:20
Начнет засыпать снегом: синоптики дали детальный прогноз на 2 декабря
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не связано с Донбассом: Зеленский назвал важный вопрос, который затронет на переговорах с Путиным

понедельник, 02 декабря 2019, 10:54
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 9 декабря будет говорить о транзите российского газа по территории Украины.

Об этом президент заявил журналистам Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако, если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока это утверждение без каких-либо оснований ", - сказал Зеленский.

Добавил, что лично для него важно, чтобы вопросы транзита энергоносителей никак не связывали с боевыми действиями в Донбассе.

Ранее "Апостроф "писал о том, что ограничения по проекту" Северный поток-2 "со стороны США повлияют на ряд различных компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Европы есть для Путина три пакета решений - немецкий политолог

Встреча в "нормандском формате": сможет ли Зеленский переиграть Путина

Время против нас: почему Зеленскому уже нужен Путин

Зепония или как не превратить внешнюю политику в политический туризм за госсчет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: