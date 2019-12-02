Не связано с Донбассом: Зеленский назвал важный вопрос, который затронет на переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 9 декабря будет говорить о транзите российского газа по территории Украины.

Об этом президент заявил журналистам Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако, если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока это утверждение без каких-либо оснований ", - сказал Зеленский.

Добавил, что лично для него важно, чтобы вопросы транзита энергоносителей никак не связывали с боевыми действиями в Донбассе.

Ранее "Апостроф "писал о том, что ограничения по проекту" Северный поток-2 "со стороны США повлияют на ряд различных компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.