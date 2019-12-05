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Под угрозой планы на НАТО: Венгрия пошла на серьезную подлость против Украины

четверг, 05 декабря 2019, 10:13
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Венгрия будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО до тех пор, пока венграм в Закарпатье не предоставят особые привилегии.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне.

"Мы не просим предоставить какие сверхправа этническим венграм на Закарпатье, а просим только вернуть те права, которые у них были раньше. Венгрия открыта к консультациям по этому вопросу", - заявил Сийярто.

30 октября Венгрия заблокировала совместное заявление НАТО по Украине из-за невыполнения Киевом требований Будапешта по венгерскому меньшинству в Закарпатской области. Разблокировали процесс только после того, как в документ внесли их поправки. С 2017 года, когда принятый ВР закон назвал языком обучения в школах украинский, официальный Будапешт жалуется на нарушение прав венгров в Закарпатье учиться и общаться на родном языке.Около 300 тысяч граждан Украины в Закарпатье получили венгерские паспорта и теперь имеют двойное гражданство, что запрещено законами Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что количество этнических венгров в Закарпатье стремительно сокращается.

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