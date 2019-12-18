Генассамблея ООН приняла документ по действиям оккупантов в Крыму: опубликован полный текст

В резолюции о защите прав человека в оккупированном Россией Крыму, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН, осуждаются массовые задержания активистов и защитников прав человека, а также политика РФ по изменению демографической ситуации в Крыму.

Как сообщили на странице Крымской правозащитной группы в соцсети Facebook, за резолюцию проголосовало 65 стран, против – 23, воздержались – 83.

В резолюции содержится ссылка на международно-правовое определение агрессии и предостережение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Резолюция требует от РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путем переселения туда своего населения и принудительного выселения. Документ также осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.

Резолюция осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности, представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность" и содержит призыв прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за выражения мнений, в частности в начале оккупации. Резолюция также призывает "эффективно расследовать все случаи смертей во время пребывания под стражей". В частности, речь идет о случаях в Симферопольском СИЗО.

Подробнее с текстом документа можно познакомиться по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.