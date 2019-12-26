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Украина готовится закупить мощное оружие у США: всплыли подробности

четверг, 26 декабря 2019, 18:52
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Украина заключила контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin из США и ожидает поставки.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко в ходе брифинга.

"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США", – заявил он.

По словам замминистра, министерство также заказывает отечественные аналогичные ракетные комплексы.

Также ситуацию прокомментировали в посольстве Украины в США. Дипломаты назвали новую сделку "первым масштабным контрактом прямых межправительственных оборонных закупок вооружений между Украиной и США". Закупки, по информации посольства, были проведены в рамках программы Пентагона "Международные военные продажи".

Как сообщал "Апостроф", в октябре Государственный департамент и Конгресс США завершили процедуры для продажи Украине новой партии противотанковых систем Javelin.

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