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В Украину прибудет с важным визитом госсекретарь США: названа точная дата

понедельник, 30 декабря 2019, 16:00
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Фото: РБК

3 января в Украину прилетит госсекретарь США Майкл Помпео.

О своем визите политик сообщил в Twitter.

"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии", - написал Помпео.

Тем самым официальный Вашингтон хочет показать, что политикой США в отношении к Киева руководит не адвокат Трампа Рудольф Джулиани, а именно госсекретарь.

Во время своего визита в Украину политик встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайком и министром обороны Андреем Загороднюком.

Как ранее сообщал "Апостроф", стало известно, что уже в следующем году, с 3 по 4 января, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео посетит Украину с официальным визитом.

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