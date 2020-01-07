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Названы условия, при которых Украина будет искать альтернативу Минску

вторник, 07 января 2020, 19:05
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Минским соглашениям придется искать замену, если разведение войск на Донбассе затянется, а на оккупированных территориях в 2020 году не состоятся выборы.

Об этом в интервью изданию Bild сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск будет длиться слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", - сказал он.

Вместе с этим он отметил, что война на Востоке может из-за этого превратиться в затяжной "замороженный конфликт".

"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", - заявил Пристайко.

Подробнее о переговорах по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Существует единственный способ решить конфликт на Донбассе - французский исследователь.

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