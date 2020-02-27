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Трамп может прибыть с важным визитом в Украину: появились громкие слухи

четверг, 27 февраля 2020, 14:57
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Президент США Дональд Трамп может прибыть с важным визитом в Украину перед участием в Параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Вместе с ним в Киев может прилететь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По данным издания, президент США и премьер-министр Великобритании окончательного решения о своем участии в церемонии в Москве еще не приняли, и пока идет процесс согласования позиций сторон.

Отмечается, что среди компромиссных вариантов, которые изучаются в Вашингтоне и Лондоне, есть такой как участие лидеров в возложении венков в Москве, но без участия в военном параде, вместе с совместным заявлением, которое бы отмежевывало их от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания истории Кремлем.

Кроме того, возможно "сбалансирование" визита в Москву участием в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.

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