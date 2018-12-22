Филарет высказался о роли Порошенко в предоставлении Украине томоса

Патриарх Филарет поздравил украинцев с созданием единой церкви и оценил роль президента Петра Порошенко в предоставлении томоса для Украины.

Об этом он высказался 21 декабря на Форуме общественных организаций Львовской области "Возвращение к вере отцов", передает пресс-служба ЛОГА.

Глава УПЦ (КП) поздравил всех присутствующих с объединением трех украинских церквей.

"Я прежде всего поздравляю всех с этим знаменательным событием - объединением трех украинских церквей в единую независимую православную автокефальную церковь. Это событие имеет эпохальное значение. Без Единой православной церкви, признанной всем православным миром, украинское государство долго просуществовать не смогла бы, так как каждое государство должно иметь прочную духовную основу. И этой основой является православная церковь, как самая большая в Украине, Греко-католическая церковь и другие христианские церкви", - отметил Филарет.

Патриарх подчеркнул важность единения украинского народа.

"Наш противник хорошо знает, что если не будет крепкого духовного фундамента, если мы будем строить государство на песке, то дом этот долго стоять не будет. А надо построить на прочном фундаменте. И поэтому в самом начале Москва, когда не могла меня сломать, разделила украинскую церковь, которая была тогда единой, на три части. И мы понимали, что пока мы не объединимся, будет идти борьба, и поэтому неоднократно обращались к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить устав Украинской церкви автокефальной, но, несмотря на то, что и все президенты это поддерживали, ничего не могли сделать. Когда изменились условия и стал президентом Порошенко, то он использовал все силы, всю свою мудрость для того, чтобы убедить Вселенского Патриарха предоставить Томос об автокефалии украинской церкви. Много раз встречался, убеждал и наконец - Вселенский Патриарх согласился", - заявил Филарет.