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На Западе предупредили о новом хитром ходе Кремля по поводу Крыма

вторник, 15 января 2019, 07:55

Власти России рассматривают возможность "референдума" на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.

Об этом сообщает эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев на своей странице в Twitter, ссылаясь на свой источник в Москве.

По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом "референдум" пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в РФ.

Как отметил Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.

Тем временем, по данным информагентства "Интерфакс", в понедельник, 14 января, глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим японским коллегой Таро Коно. Это дало старт переговорам по вопросу заключения мирного договора между двумя странами.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора", - сказал Лавров, открывая встречу.

Российский министр отметил, что "в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений".

"Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но все-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям", - сказал Лавров.

Как сообщал "Апостроф", российский политолог Дмитрий Орешкин уверен, что рано или поздно России таки придется вернуть Курилы Японии. И взамен она может потребовать признания аннексии Крыма.

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