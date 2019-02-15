Военный из НАТО рассказал, когда Путин задумал захватить Украину

Президент РФ Владимир Путин начал разрабатывать план захвата Крыма после того, как на ситуацию с Грузией никто не реагировал.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Я был начальником штаба НАТО представительства в России как раз, когда начались действия против Грузии, когда российские военные вторглись на территорию Грузии. Уже тогда прекратились отношения с НАТО. Уже ни отношений, совместных операций никаких не было, планов тоже не было, только конференции, но ничего дельного. Уже тогда были напряженные отношения, но все равно НАТО пыталось и думало, что это все пройдет. Как только Путин понял, что на ситуацию с Грузией никто не реагирует, с этого момента они начали разрабатывать план захвата Крыма. Если сегодня мы будем игнорировать конфликт в Керченском проливе, если ничего не будем делать, то я уверен, что они перекроют вам Черное море", - рассказал он.

Также Табах прокомментировал вступ Украины в НАТО и ЕС. В Украине иногда шутят, что пока мы соберемся в НАТО и ЕС, то их уже может и не быть.

"Могу сказать, что мы живем в огромной бюрократии, и чем более развита страна, тем бюрократии больше. А когда страна становится частью еще большей бюрократии, то это еще одна бюрократия нарастает, а потом еще,одна за другой, и давят друг друга, а так функционировать невозможно. Я всегда говорил, что если Россия не хочет, чтобы какая-то страна вступала в НАТО, то не надо на нее нападать. Как только вы на нее нападаете, эта страна сразу хочет стать членом НАТО. А вот если вы хотите, чтобы НАТО развалилось, то пусть больше стран туда вступит: чем больше там стран, тем больше бюрократии там будет, и нечего нельзя будет решить, потому что кто-то всегда голосует против", - резюмировал Гарри Табах.

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