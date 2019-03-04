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Из-за непрозрачности рынка лотерей Украина ежегодно теряет миллиарды гривен - Ложенко

понедельник, 04 марта 2019, 18:45

Украина может ежегодно получать с лотерей сумму порядка 5-6 млрд гривен, однако этого не происходит из-за непрофессионального отношения чиновников к регулированию рынка и установлению на нем прозрачных правил игры.

Такое мнение в интервью телеканалу "Еспресо.TV" высказал президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Георгий Ложенко.

"В 2014 году мы делали расчеты потенциала (лотерейного) рынка и предлагали их Минфину. У нас получалось, если брать 2014 год, как стартовый, что к 2016 году можно было выйти на 5-6 млрд поступлений в бюджет от трех операторов. Это если бы им (Минфином, - ред.) были созданы нормальные легальные условия работы, и если бы была принята нормальная система налогообложения, потому что сегодня принята такая система, которая загнали бизнес в тень", - отметил президент "М.С.Л.".

Во многом на доверие к лотереям со стороны граждан, а значит и на прибыльность лотереи, и на объемы поступлений бюджет, по словам Ложенко, влияет прозрачность рынка, которая по вине государства сегодня полностью отсутствует.

"Сколько мы призывали к тому, что рынок должен быть прозрачен с точки зрения денег, что деньги должны проходить через какие-то весы, которые бы измеряли: сколько денег взяли у людей, сколько взял оператор и сколько он де-факто получил после выплаты выигрышей. Тогда бы было понятно, сколько налогов он заплатил, и честно ли это сделал. Система должна быть полностью прозрачной, как это существует во всем развитом мире", - подчеркнул президент "М.С.Л."

По словам Ложенко, внедрение подобной прозрачной системы - это обязанность правительства, однако оно который год закрывает на эту проблему глаза.

"Правительство не озабочено этой проблемой, оно не стремится к тому, чтобы этот рынок был прозрачным", - подчеркнул Ложенко.

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