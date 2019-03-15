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Сына скандального Мангера перевели из Киева под опеку главы николаевской таможни: документ

пятница, 15 марта 2019, 16:07

Начальник Киевской таможни отправил Ивана Мангера - сына подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера - в длительную командировку в Николаевскую таможню, под опеку ее руководителя Игоря Резника.

Об этом свидетельствует соответствующий приказ за подписью начальника Киевской таможни ГФС Руслана Черкасского. А исполнителем, который готовил проект приказа, значится сам Иван Мангер.

Формальная причина перевода - "для оказания практической и методологической помощи". Реальная - желание на время активной фазы предвыборной кампании пересидеть скандал вокруг отца под надежной опекой. Срок командировки Мангера-младшего заканчивается 2 апреля. Его "опекуном" станет исполняющий обязанности начальника Николаевской таможни Игорь Резник.

Напомним, что Резник ранее возглавлял таможню в Херсонской области, а Екатерина Гандзюк неоднократно поднимала вопрос нелегальных перевозок и контрабанды в оккупированный Крыму. Речь в материалах и о голову Херсонского областного совета Владислава Мангера и херсонских таможенников.

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