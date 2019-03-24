РУС. | УКР.

воскресенье, 24 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 марта

16:56
Школьница выбросила новорожденного в туалете детской больницы
16:30
Морозы и дождь: опубликован капризный прогноз погоды на начало недели
16:26
У жены родственники: нардеп Лещенко внезапно высказался за "мир" с Россией
16:16
Пусть давятся и умирают: главарь боевиков ЛНР ушел в игнор назло Украине
15:51
Под Киевом Honda на скорости влетела в припаркованный ВАЗ: фото и видео
15:27
В России намекнули, что Путин в Беларуси может получить по зубам
15:10
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
15:07
Самолет протаранил жилой дом: в сети появилось страшное видео
15:05
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского масс-старта в Холменколлене
14:51
​Появились новые данные по жертвам мощного удара ВСУ по складу боевиков
14:21
​В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России
13:58
Украинцев разозлил бенефис Зеленского на "1+1" за сутки до выборов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России намекнули, что Путин в Беларуси может получить по зубам

воскресенье, 24 марта 2019, 15:27

Президент Беларуси Александр Лукашенко не даст главе РФ Владимиру Путину забрать его страну.

Об этом рассказал "Апострофу" российский блоггер и финансист Слава Рабинович.

По его словам, план Путина о собирании "русских земель" не воплотится в жизнь.

"Мы можем с очень высокой степенью вероятности предполагать, что способ поднятия рейтинга Путина, новая попытка заткнуть вопросы о его легитимности - это сделать что-то, что ударит новым всплеском адреналина в мозг оболваненного населения, чтобы снова назвать Путина собирателем земель русских", - отметил Рабинович.

Блоггер также объяснил, как Путин может продолжить "собирать земли русские" - путем аншлюса Беларуси.

"А дальше мы только вспоминаем, как Путин вырвал власть из рук Медведева. Но Лукашенко - не Медведев, это тот еще фрукт. Поэтому я далеко не уверен, что Путину и его ОПГ легко будет реализовать свой план: все-таки к 2019 году белорусский народ и особенно то, что можно назвать белорусской элитой, привыкли к тому, что у них как-никак - собственная страна", - подчеркнул Слава Рабинович.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным".

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: