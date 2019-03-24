В России намекнули, что Путин в Беларуси может получить по зубам

Президент Беларуси Александр Лукашенко не даст главе РФ Владимиру Путину забрать его страну.

Об этом рассказал "Апострофу" российский блоггер и финансист Слава Рабинович.

По его словам, план Путина о собирании "русских земель" не воплотится в жизнь.

"Мы можем с очень высокой степенью вероятности предполагать, что способ поднятия рейтинга Путина, новая попытка заткнуть вопросы о его легитимности - это сделать что-то, что ударит новым всплеском адреналина в мозг оболваненного населения, чтобы снова назвать Путина собирателем земель русских", - отметил Рабинович.

Блоггер также объяснил, как Путин может продолжить "собирать земли русские" - путем аншлюса Беларуси.

"А дальше мы только вспоминаем, как Путин вырвал власть из рук Медведева. Но Лукашенко - не Медведев, это тот еще фрукт. Поэтому я далеко не уверен, что Путину и его ОПГ легко будет реализовать свой план: все-таки к 2019 году белорусский народ и особенно то, что можно назвать белорусской элитой, привыкли к тому, что у них как-никак - собственная страна", - подчеркнул Слава Рабинович.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным".