Кононенко обвинил авторов "Схем" в нарушении журналистских стандартов

Народный депутат Игорь Кононенко обвинил журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") в манипуляции мнением телезрителей и использовании грязных политических технологий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в четверг, 28 марта он получил от проекта "Схемы" запрос на комментарий к программе. В ответ Кононенко сообщил журналистам, что готов ответить на любые их вопросы и предложил встретиться "на следующей неделе в понедельник".

"Однако в этот же день на странице проекта в Facebook появился анонс уже смонтированной программы "Схемы", которая должна была выйти в эфир, но без моих комментариев", - написал Кононенко.

Он выразил убеждение, что "это пример манипуляции мнением зрителей и преобразования журналистики в политическую технологию в интересах определенного кандидата в президенты Украины накануне выборов".

Кононенко считает, что таким образом журналисты сознательно лишили его возможности выразить свою официальную позицию. В связи с этим он обратился к руководству "Радио Свобода" с просьбой дать оценку о нарушении авторами программы "Схемы" журналистских стандартов и Кодекса журналистской этики.