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Порошенко назначил в руководство СБУ скандального экс-чиновника: фото и подробности

пятница, 05 апреля 2019, 11:34

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового заместителя главы Службы безопасности - Владислава Косинского.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отметим, что Косинский до этого был уволен с должности руководителя управления СБУ в Сумской области. Его местные власти обвиняли в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.

До этого эту должность занимал Сергей Базюк. Он был уволен 4 апреля. Причина увольнения не указывается.

Также Порошенко уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка.

Как сообщал "Апостроф", ранее НАБУ завело дело против Буткевича по факту дачи взятки Косинскому. Также адвокаты Сергея Рыбалки публично обвиняли Косинского в подбрасывании наркотиков во время обысков офиса политика в 2014 году.

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