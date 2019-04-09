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В Украине раскрыта схема легализации боевиков с Донбасса

вторник, 09 апреля 2019, 16:53

В Винницкой области СБУ рассекретила схему, благодаря которой боевики беспрепятственно оказывались на территории Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей временно оккупированного Донецкая наладили механизм оформления для пророссийских террористов паспортов граждан Украины для их дальнейшего въезда на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что схема успешно работала благодаря содействию работников Государственной миграционной службы.

"Злоумышленники вклеивали в паспортные документы лиц, присоединившихся в ряды незаконных вооруженных формирований, фотографии, обязательные по достижении 25- и 45-летнего возраста. Это создавало предпосылки проникновения боевиков на мирное территорию Украины", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее была публикована схема финансирования Россией своих пропагандистов в Украине.

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