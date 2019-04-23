В "Народном фронте" пояснили важность принятия закона о государственном языке

Законопроект об украинском языке, как государственном, регулирует функционирование украинского языка, а не навязывает его для употребления населением.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, передает пресс-служба политсилы.

"Это важнейший закон, который регулирует функционирование государственного языка. Подчеркиваю: регулирует, а не навязывает украинский язык, как это отовсюду кричат пропагандисты "русского мира", - подчеркнул он.

Народный депутат уточнил, что среди европейских языковых законов, украинский является одним из самых либеральных.

"Закон важнейший и самый либеральный в Европе. Если мы хотим защитить свое государство, мы должны защитить государственный язык", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Бурбак отметил, что парламент уже вышел на финишную прямую в рассмотрении законопроекта, и в четверг, 25 апреля, планируется принятие документа .

"Государственный украинский язык является основой национальной безопасности", - подчеркнул Максим Бурбак.