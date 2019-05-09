Рассекречен элитный отдых главы НАБУ Сытника: появились фото

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отдыхает за счет друзей в уютном Охотничьем угодье "Полесское - Сарны" Ровенской области.

Об этом пишет "Обозреватель".

Издание отмечает, что "отдыхать Сытник любит дорого и со вкусом: охота, рыбалка, катание на квадроциклах и лодках, напитки только элитные - виски Chivas Regal, Hennessy, водка Grey Goose, сыры-колбасы".

При этом, как пишут журналисты, все развлечения, аренду домиков в угодьях, еду и напитки оплачивает его добрый и очень состоятельный товарищ Надейко Николай Николаевич.

"На вопрос, за что такая щедрость или может он что задолжал Сытнику, отвечает: "Он просит меня организовать отдых. Просто не могу отказать своему другу. Он и его семья - мои гости", - пишет издание.

Надейко признается, что регулярно оплачивает отдых главы НАБУ. Так, с 2017 по 2019 год Сытник с семьей минимум пять раз отдыхали в охотничьих угодьях, что обошлось примерно в 100 000 гривен за один раз. Друг Сытника обычно оплачивает аренду домиков на 3-5 дней, охоту, рыбалку, катание на лодках, квадроциклах, ресторан "Залив" на территории угодий, фейерверки, и много других развлечений.

Кроме того, как пишет издание, в последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники - 8500 долларов США.

"В организации досуга другу помогает родственник, который в хороших отношениях с директором и администрацией охотничьих угодий "Полесское - Сарны" - Юркевич Александр Романович, бывший подручный народного депутата Украины IV и VI созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины. Юркевич обучен лишних вопросов не задавать, а Николай, в свою очередь, платит по счетам своего антикоррупционного друга: в среднем по 100 000 гривен за досуг, кроме закупленных продуктов, напитков, разбитой техники", - отмечает издание.

В общем, как подсчитали журналисты, отдых Сытника обошелся Надейко в минимум 1 млн гривен.

Между тем 7 мая 2019 года стало известно, что Генпрокуратура вызвала директора НАБУ на допрос на 10 мая по делу, возбужденному по ч.1 ст. 365 УК о превышении служебных полномочий, уголовное производство внесены в ЕРДР № 42019000000000566 от 14.03.2019.