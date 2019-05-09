RU   UA   EN  

четверг, 9 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

9 мая

18:55
Опубликован трейлер самого ожидаемого фильма ужасов 2019 года
18:54
В Киев произошло новое жесткое ДТП на "проклятом" месте: видео
18:28
"Барселона" готовит кардинальные изменения после позора в Лиге чемпионов
18:27
Порошенко угодил в скандал из-за повышения для одиозного военного
18:25
​У Зеленского хотят списать ФОПам миллиардные долги: подробности
17:53
Рассекречен элитный отдых главы НАБУ Сытника: появились фото
17:48
В сети вспомнили погибших героев, остановивших 9 мая "русский мир" в Мариуполе: фото и видео
17:23
Под Винницей расстреляли семью фермеров: фото
17:13
Ляшко принял участие в акции на Софийской площади с участием ветеранов двух войн: видео
17:00
Гороскоп на завтра: Овны могут заболеть, а Скорпионам могут предложить прибыль
16:48
Войцицкая блокирует выход россиян из украинской энергетики - Сазонов
16:42
​Нафтогаз и МИД обговорили в США способы предотвращения провокаций России: что обсуждалось
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рассекречен элитный отдых главы НАБУ Сытника: появились фото

четверг, 09 мая 2019, 17:53
переглянути новину українською

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отдыхает за счет друзей в уютном Охотничьем угодье "Полесское - Сарны" Ровенской области.

Об этом пишет "Обозреватель".

Издание отмечает, что "отдыхать Сытник любит дорого и со вкусом: охота, рыбалка, катание на квадроциклах и лодках, напитки только элитные - виски Chivas Regal, Hennessy, водка Grey Goose, сыры-колбасы".

При этом, как пишут журналисты, все развлечения, аренду домиков в угодьях, еду и напитки оплачивает его добрый и очень состоятельный товарищ Надейко Николай Николаевич.

"На вопрос, за что такая щедрость или может он что задолжал Сытнику, отвечает: "Он просит меня организовать отдых. Просто не могу отказать своему другу. Он и его семья - мои гости", - пишет издание.

Надейко признается, что регулярно оплачивает отдых главы НАБУ. Так, с 2017 по 2019 год Сытник с семьей минимум пять раз отдыхали в охотничьих угодьях, что обошлось примерно в 100 000 гривен за один раз. Друг Сытника обычно оплачивает аренду домиков на 3-5 дней, охоту, рыбалку, катание на лодках, квадроциклах, ресторан "Залив" на территории угодий, фейерверки, и много других развлечений.

Кроме того, как пишет издание, в последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники - 8500 долларов США.

"В организации досуга другу помогает родственник, который в хороших отношениях с директором и администрацией охотничьих угодий "Полесское - Сарны" - Юркевич Александр Романович, бывший подручный народного депутата Украины IV и VI созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины. Юркевич обучен лишних вопросов не задавать, а Николай, в свою очередь, платит по счетам своего антикоррупционного друга: в среднем по 100 000 гривен за досуг, кроме закупленных продуктов, напитков, разбитой техники", - отмечает издание.

В общем, как подсчитали журналисты, отдых Сытника обошелся Надейко в минимум 1 млн гривен.

Между тем 7 мая 2019 года стало известно, что Генпрокуратура вызвала директора НАБУ на допрос на 10 мая по делу, возбужденному по ч.1 ст. 365 УК о превышении служебных полномочий, уголовное производство внесены в ЕРДР № 42019000000000566 от 14.03.2019.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: