Роспуск Рады и выход Украины из Минска: эксперты представили обзор политических событий

Эксперты Международного центра перспективных исследований представили новый выпуск программы "Об изменениях за 2 минуты".

Видео от 14 мая было выложено на странице МЦПИ в Facebook.

Так, эксперты подискутировали на тему роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов.

Среди плюсов досрочных выборов в Раду они назвали перезагрузку власти и рост доверия у общественности к новому парламенту, уменьшение риска противостояния разных ветвей власти, формирование бюджета-2020 новыми политическими силами, обнуление "слабых" законопроектов. Среди минусов - недостаток времени для подготовки политических сил перед походом в парламент, проведение выборов по действующей системе (с учетом "мажоритарки"), факт, что выборы пройдут в период летних отпусков, то есть многие граждане не смогут проголосовать, а также вероятность того, что сорвется ряд важных реформ, нарабатываемых предыдущим парламентом.

Также в блоке внешней политики эксперт Центра рассказал о заявлении министра иностранных дел Павла Климкина, который пригрозил, что Украина выйдет из Минского формата, если Германия и Франция не заблокируют инициативы по снятию санкций с РФ. По мнению эксперта, министр подобными заявлениями может оставить нового президента Владимира Зеленского без единственной действующей площадки переговоров по Донбассу. Он отметил, что в данный момент правительству необходимо найти способы сотрудничать с Европой, а не "провоцировать конфликты".