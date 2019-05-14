RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:55
Маленькая украинка с синдромом Дауна выиграла международный конкурс красоты
15:52
Сколько времени дают украинцы Зеленскому и кто пройдет в Раду: интересные данные соцопросов
15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Роспуск Рады и выход Украины из Минска: эксперты представили обзор политических событий

вторник, 14 мая 2019, 15:59
переглянути новину українською

Эксперты Международного центра перспективных исследований представили новый выпуск программы "Об изменениях за 2 минуты".

Видео от 14 мая было выложено на странице МЦПИ в Facebook.

Так, эксперты подискутировали на тему роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов.

Среди плюсов досрочных выборов в Раду они назвали перезагрузку власти и рост доверия у общественности к новому парламенту, уменьшение риска противостояния разных ветвей власти, формирование бюджета-2020 новыми политическими силами, обнуление "слабых" законопроектов. Среди минусов - недостаток времени для подготовки политических сил перед походом в парламент, проведение выборов по действующей системе (с учетом "мажоритарки"), факт, что выборы пройдут в период летних отпусков, то есть многие граждане не смогут проголосовать, а также вероятность того, что сорвется ряд важных реформ, нарабатываемых предыдущим парламентом.

Также в блоке внешней политики эксперт Центра рассказал о заявлении министра иностранных дел Павла Климкина, который пригрозил, что Украина выйдет из Минского формата, если Германия и Франция не заблокируют инициативы по снятию санкций с РФ. По мнению эксперта, министр подобными заявлениями может оставить нового президента Владимира Зеленского без единственной действующей площадки переговоров по Донбассу. Он отметил, что в данный момент правительству необходимо найти способы сотрудничать с Европой, а не "провоцировать конфликты".

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: