В "Народном фронте" раскритиковали заявление Зеленского о досрочных выборах в Раду

Парламентская фракция "Народный фронт" считает исключительно "политическим" заявление президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах в парламент.

Об этом говорится в заявлении политической силы, опубликованном на официальном сайте.

При этом фракция готова участвовать в досрочных выборах, если они состоятся.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - отметили в партии.

Во фракции отметили, что инаугурационная речь Зеленского не включала в себя никаких планов о реформах в стране.

"В инаугурационной речи не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - отмечается в заявлении политической силы.