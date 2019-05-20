В "Народном фронте" раскритиковали заявление Зеленского о досрочных выборах в Раду

Парламентская фракция "Народный фронт" считает исключительно "политическим" заявление президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах в парламент.
Об этом говорится в заявлении политической силы, опубликованном на официальном сайте.
При этом фракция готова участвовать в досрочных выборах, если они состоятся.
"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - отметили в партии.
Во фракции отметили, что инаугурационная речь Зеленского не включала в себя никаких планов о реформах в стране.
"В инаугурационной речи не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - отмечается в заявлении политической силы.