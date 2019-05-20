RU   UA   EN  

понедельник, 20 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 мая

18:06
Знаменитая украинская модель покорила Канны ярким образом
18:05
Суд принял решение по топ-чиновнику, которого поймали на взятке
17:35
В России произошел очередной допинговый скандал
17:35
Зеленский попросил украинцев обращаться к нему "по-простому"
17:33
В "Народном фронте" раскритиковали заявление Зеленского о досрочных выборах в Раду
17:24
Премьер-министр Украины сделал громкое заявление об уходе в отставку: видео
17:19
Зеленский рассказал, каким будет его первый указ
17:16
Верим в лучшее: как украинские звезды отреагировали на инаугурацию Зеленского
17:10
В списках за паспортами РФ на Донбассе нашелся "топ-чиновник" ЛНР
17:00
Гороскоп на завтра: эмоции у Водолеев и трудности у Весов
16:58
Как аукнется Украине "фишечка" Зеленского с Радой: появился печальный прогноз
16:58
Украина приостановила транзит российской нефти в ЕС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Народном фронте" раскритиковали заявление Зеленского о досрочных выборах в Раду

понедельник, 20 мая 2019, 17:33
переглянути новину українською

Парламентская фракция "Народный фронт" считает исключительно "политическим" заявление президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах в парламент.

Об этом говорится в заявлении политической силы, опубликованном на официальном сайте.

При этом фракция готова участвовать в досрочных выборах, если они состоятся.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - отметили в партии.

Во фракции отметили, что инаугурационная речь Зеленского не включала в себя никаких планов о реформах в стране.

"В инаугурационной речи не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - отмечается в заявлении политической силы.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: