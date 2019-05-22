Срыв избирательной реформы и первые указы Зеленского: эксперты представили обзор актуальных событий

Эксперты Международного центра перспективных исследований представили новый выпуск программы "Об изменениях за 2 минуты" за 22 мая.

Видео было опубликовано на странице Центра в Facebook.

В частности, эксперт рассказал о том, как Верховная Рада провалила голосование за избирательную реформу, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Исходя из этого в Украине пока сохраняется мажоритарная система и закрытые списки на выборах.

Также сотрудники МЦПИ рассказали и об указе Зеленского о роспуске парламента, в котором не было соблюдено сразу несколько конституционных принципов, что ставит под сомнение его легитимность.

Эксперты упомянули тему "узурпации власти Зеленским", которую поднимали отдельные политические силы. Признаки определенной "узурпации" в отдельных решениях президента действительно прослеживаются, однако они сохраняют при этом поддержку народа, а соответственно и условную легитимность.

Было упомянуто и предложение главы Администрации президента Андрея Богдана о референдуме по вопросам отношений с Россией. Эксперт Центра отметил, что государственной стратегии относительно взаимодействия с РФ действительно на данный момент нет, однако вероятность, что референдум состоится достаточно мала. В то же время сама идея о плебисците породит дискуссию и дальнейший консенсус в обществе и политикуме относительно указанного вопроса.