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Референдум о мире с Россией недопустим - Тимошенко

пятница, 24 мая 2019, 09:54
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Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства, для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведение международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Референдум - это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на Востоке. Референдум недопустим!" - отметила лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что сегодня Украине нужно иметь сильную армию, сплотить международное сообщество на ужесточение санкций против России, а также немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций.

Как отметила Тимошенко, предыдущая власть пять лет "бездарно вела переговоры".

"Нам нужно не говорить о референдумах - они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе не с вожаками, а с Украиной", - подчеркнула парламентарий.

Юлия Тимошенко также отметила, насколько зрелым является украинское общество, встал сегодня против идеи такого референдума.

"Невозможно сейчас в Украине допустить решений против украинского государства и его национальных интересов. И это важное достижение", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

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