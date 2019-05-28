Тимошенко поддержала возвращение гражданства Саакашвили

Лидер партии "Батькивщина" считает, что возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили - это восстановление справедливости.

Так она в Facebook прокомментировала решение президента Владимира Зеленского, который внес изменения в указ своего предшественника и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области.

"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться!", - написала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко выразила радость, что "сегодня справедливость восстановлена, и Михаил Саакашвили снова - гражданин Украины".