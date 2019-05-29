Зеленскому указали на важную проблему Днепра, решение которой сыграет ему на руку

Новый президент Украины Владимир Зеленский имеет прекрасную возможность улучшить свои политические позиции в Днепре, если поможет городу с продвижением вопроса о строительстве нового аэропорта.

Об этом пишет "Информатор".

"За время обсуждения проекта во времена Порошенко уже давно можно было привести в порядок действующий аэропорт. Было бы желание работать и принимать решения, а не строить потемкинские деревни. Вот у кого есть возможность оправдать доверие избирателей Днепра и области - так это у Владимира Зеленского и его партии. Поскольку, где и как строить аэропорт вполне очевидно. Надо только начать", - пишут журналисты.

Издание напоминает, что предыдущая власть сначала обещала 1 млрд гривен на реконструкцию построенной 30 лет назад взлетной полосы аэропорта Днепра. Впоследствии сумма уменьшилась до 200 млн грн, а министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что эти деньги пойдут на подготовительные работы по строительству аэропорта в чистом поле в районе с. Соленое Днепропетровской области. Уже после первого тура президентских выборов, премьер-министр Владимир Гройсман вспомнил, что вопрос размещения аэропорта Днепра должны решать сами жители города. Хотя к этому моменту они давно выразили свою позицию предельно ясно, собрав голоса под петициями на имя президента Украины и горсовета о строительстве нового аэропорта на базе существующего.

Вместе с тем издание отмечает, что соратники Порошенко - народный депутат от БПП Татьяна Рычкова и глава Днепропетровского облсовета от того же БПП Глеб Прыгунов - до сих пор пытаются реализовать идею строительства аэропорта в чистом поле.

"Мы возводим первый в Украине современный аэропорт с нуля за все годы независимости Украины", - звучит очень красиво. Вот только никто при этом не напоминает, что в этом случае ждать придется 5 лет, и потратить 400 млн долл. согласно выводам экспертов Airport Consulting Vienna. Вместо 2 лет и 200 млн долл. при реконструкции существующего Международного аэропорта "Днепр", - пишут авторы материала.