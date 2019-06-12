Лидер партии "Батькивщина" Тимошенко рассказала о пополнении в семье

В среду, 12 июня в семье лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко случилась радостное событие – появился новый домашний любимец, щенок лабрадора.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Политик попросила у своих поклонников и подписчиков страницы советов по поводу имени маленького питомца.

Также она отметила, что 12 июня в семье праздник – у супруга Юлии Владимировны День рождения.

"Сегодня, в День рождения моего мужа, наша и без того большая семья стала еще больше. Знакомьтесь - это наш маленький лабрадорчик! По родословной зовут Карл Магнус. А как его называть дома, еще решаем. Буду благодарна за советы", - пишет она.

Она призвала поклонников заходить к ней в Instagram, чтобы посмотреть милое видео со щенком.