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Эксперт предостерег президента Зеленского от назначения в руководство СБУ подозреваемого в коррупции чиновника

четверг, 13 июня 2019, 14:02
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Военный эксперт Дмитрий Снегирев предостерег президента Владимира Зеленского от назначения на руководящие должности в Службе безопасности Украины экс-начальника УСБУ в Луганской области Олега Козловского, которого уволили из-за подозрений в коррупции.

Об этом он заявил в эфире "4 канала".

Как отметил эксперт, Козловский был уволен с должности главы Луганского УСБУ после обращений ГИ "Правое Дело" относительно коррупционных сделок на территории Луганской области.

"Олег Козловский странным образом "вынырнул" в системе МВД и уже как заместитель начальника Национальной полиции Украины - начальник Департамента оперативной поддержки отвечает за обеспечение работы сетей подкупа избирателей и оказывать давление на политические силы, которые будут участвовать в парламентских выборах и не относятся к орбите влияния новоизбранного президента Владимира Зеленского", - отметил Снегирев.

Эксперт пожелал и.о. председателя СБУ Ивану Баканову "выдержать нагрузки и сломать хребет" коррупционной составляющей в работе Службы безопасности Украины.

ряд украинских СМИ и волонтер Роман Синицын писали о том, что заместителем председателя СБУ может стать сторонник главы МВД Авакова, который назначен для "контроля" за избирательными сетками.

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