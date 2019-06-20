ГБР подозревает служащих Минздрава в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах - Варченко

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Министерства здравоохранения в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом в своем Facebook рассказала первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко, комментируя обыски, которые продолжаются в Минздраве.

"Да, действительно Государственным бюро расследований проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр МЗ Украины" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - написала первая заместитель директора ГБР.

Она также рассказала подробности дела, по которому проводятся обыски в Минздраве.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Украины, действуя по предварительному сговору со служебными лицами ГП "ДБЦ МЗ Украины" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Средства были выделены правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе города Киева", - пояснила Варченко.

По ее словам, в настоящее время досудебное расследование продолжается.