RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июня

19:31
Опубликованы топ-22 лучших космических фото 2019 года
19:19
"Динамо" может купить основного игрока сборной Украины
19:01
ГБР подозревает служащих Минздрава в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах - Варченко
19:00
Дмитрий Комаров похвастался необычным сюрпризом от молодой красавицы-жены
18:58
Нас не устраивает: Путин нагло высказался по обвинению россиян в крушении MH17
18:46
Названы имена самых дорогих футболистов чемпионата Украины
18:46
Евросоюз наказал Россию за Крым: подробности
18:42
Тимошенко подписала меморандум о защите прав внутренних переселенцев
18:21
Футболист сборной России нецензурно выругался во время прямой линии Путина: видео
18:20
В Киеве заминировали все детсады: детей срочно эвакуировали
18:04
Зеленский отменил десятки указов, мешавших бизнесу в Украине: список
17:57
В Украине приняли важное решение, которое порадует школьников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ГБР подозревает служащих Минздрава в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах - Варченко

четверг, 20 июня 2019, 19:01
переглянути новину українською

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Министерства здравоохранения в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом в своем Facebook рассказала первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко, комментируя обыски, которые продолжаются в Минздраве.

"Да, действительно Государственным бюро расследований проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр МЗ Украины" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - написала первая заместитель директора ГБР.

Она также рассказала подробности дела, по которому проводятся обыски в Минздраве.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Украины, действуя по предварительному сговору со служебными лицами ГП "ДБЦ МЗ Украины" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Средства были выделены правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе города Киева", - пояснила Варченко.

По ее словам, в настоящее время досудебное расследование продолжается.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: