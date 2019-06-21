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Коалиция действий, снижение тарифов, бюджет: Тимошенко озвучила план на первые сто дней в Раде

пятница, 21 июня 2019, 15:42
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Создать максимально широкую коалицию действий, отменить коррупционные решения старой власти, принять справедливый бюджет, снизить тарифы и заложить основы для роста экономики - такими будут первые шаги "Батькивщины" и ее лидера Юлии Тимошенко в первые 100 дней после парламентских выборов.

Об этом сообщила председатель партии на пресс-конференции, передает сайт политсилы.

Она заявила, что создание в новой Верховной Раде большинства из проевропейских и демократических сил поможет демонтировать олигархический уклад и остановить коррупцию, котораяидет, в том числе в ГТС.

"Команда "Батькивщины" будет с удовольствием работать в такой коалиции действий. Мы положим для работы нашу программу - Новый Курс, в котором пошагово расписан план возрождения, спасения Украины и преодоления коррупции", - подчеркнула Тимошенко.

Она заявила о необходимости отменить постановления правительства Гройсмана и решения ВРУ, "которые имели лоббистский характер и приводили к тому, что люди становились беднее, а страна - слабее". "Батькивщина" уже подготовила реестр таких документов, которые были приняты против интересов людей. На первом месте в нем будет стоять снижение тарифов.

Следующее неотложное действие команды "Батькивщины" - это принятие справедливого бюджета.

"Наша команда не позволит больше принимать такие разрушительные бюджеты, которые принимало правительство Гройсман последние 5 лет. Нам нужен бюджет, который начнет рост экономики как минимум на 7% в год и поднимет уровень жизни людей за последующие годы, когда будет новая власть, по крайней мере до уровня Польши", - заверила лидер партии.

В планах партии - и тотальный аудит всех ресурсов страны, чтобы разобраться, "что они забрали за последние 5 лет, они сейчас собираются забирать, как все возвращать, и что у нас неэффективно управляется".

В неотложном пакете действий "Батькивщины" за 100 дней и первые стратегические шаги, которые обеспечат повышение экономики - новый налоговый кодекс, детенизация процессов на таможне, изменение денежной политики НБУ.

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