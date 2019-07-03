Калюжняк пояснил ситуацию со своим скандальным назначением в руководство СБУ

И.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов назначил своим заместителем генерал-майора Анатолия Калюжняка, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под люстрацию, сам Калюжняк решил ответить на все обвинения в свой адрес и пролить свет на ситуацию, которые беспокоят украинцев.

Свою позицию относительно назначения Калюжняк прокомментировал в интервью изданию the Бабель.

На вопрос о том, почему он уволился в 2015 году, он ответил коротко:

"После проведения в службе организационно-штатных изменений я решил попробовать свои силы в частных бизнес-структурах. Это частные компании в сфере безопасности", - отметил он.

Калюжняк утверждает, что все три его квартиры были задекларированы во время службы в СБУ. Когда его в июне 2019 назначили на должность, то провели проверку и никаких нарушений не обнаружили.

"После разговоров с Иваном Бакановым я понял, что наши взгляды на реформирование и дальнейшую работу Главка полностью совпадают. Перед нами стоит амбициозная и сложная цель. Мой опыт позволит принять участие в этих процессах и достичь поставленного результата", - прокомментировал он.

На счет того, подпадает ли он под люстрацию, сам чиновник ответил:

"В 1992 году я закончил курсы Службы нацбезопасности Украины. Мой курс был первый, который закончил обучение при независимой Украине, я давал присягу исключительно украинскому народу. Я занимал должность руководителя Главной инспекции СБУ. Это подразделение, в соответствии с положениями, не является обособленным. Поэтому должность его руководителя не подпадает под закон о люстрации", - заявил Калюжняк.

Он утверждает, что заявления о том, что он был одним из авторов плана "Бумеранг" по захвату Дома профсоюзов не соответствуют действительности.

"Я не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана "Бумеранг" и круга причастных к этому. Мы провели служебное расследование относительно возможной причастности сотрудников спецслужбы к событиям на Майдане. Все материалы переданы в Генпрокуратуру и по ним начаты уголовные производства. У ГПУ не было никаких претензий в необъективности расследования, затягивания выполнения отдельных поручений ГПУ и организации сотрудничества", - с говорил он.

Калюжняк заявил, что не принимал участия в разработке любых планов против участников Революции Достоинства и рассказал о задачах, которые стоят перед ним.

"Задача руководства очень четкая: искоренить коррупционные схемы, теневой бизнес, контрабанду и вернуть доверие общества к СБУ. Нападки на нашу команду, которые распространяют отдельные СМИ и "эксперты", свидетельствуют о том, что мы на правильном пути. Служба готова к прозрачному сотрудничеству со средствами массовой информации, особенно журналистами-расследователями", - отметил он.