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Политологи рассказали об атаках на новое руководство СБУ со стороны окружения Грицака

пятница, 05 июля 2019, 18:01
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Представители старых управленческих кадров в СБУ, связанных с генералом Василием Грицаком, развернули в СМИ кампанию дискредитации новых лиц, пришедших в Службу безопасности Украины вместе с командой Ивана Баканова.

Об этом заявили эксперты в рамках опроса, проведенного Фондом "Украинская политика", передают "Українські новини".

Политолог Константин Бондаренко высказал мнение о предыдущей эпохе в СБУ:

"СБУ пережила один из самых сложных периодов в своей истории. Нормальным явлением стали репрессии. Представители бизнеса жаловались на давление со стороны Службы безопасности. Притчей во языцах стали радикальные группировки, которые контролируются СБУ и расправляются с инакомыслящими… Это аргументировалось необходимостью борьбы с российскими агентами и угрозой со стороны государства-агрессора", - заявил он.

По мнению эксперта, происходящее в СБУ – закономерно: старые кадры пытаются очернить новых людей, сопротивляясь новым назначениям. Отсюда и такое количество публикаций в СМИ относительно новых лиц.

"Наиболее серьезной мишенью стал заместитель Баканова генерал Анатолий Калюжняк, которого обвинили в том, что он – представитель команды Януковича. На самом деле многие знают Калюжняка как человека, который работал в Главном управлении "К" и разрушил многие коррупционные схемы, а также перекрыл пути поставок контрабанды. Приходилось слышать позитивные характеристики, которые давались Калюжняку, и это важно – именно управление "К" необходимо реформировать в первую очередь. Тем более, что управление "К" — наиболее болезненно с точки зрения власть имущих, так как занимается борьбой с коррупцией", - привел пример Бондаренко.

Также к позитивным назначениям политолог относит ожидаемую замену генерал-лейтенанта Виктора Кононенко на генерал-майора Анатолия Дублика (он будет курировать вопросы, связанные с защитой национальной государственности). Это назначение также вызвало критику в СМИ.

Кирилл Куликов, украинский политик, народный депутат VI созыва, руководитель Национального бюро Интерпола в Украине (2005-2007) считает, что причина появления негативных материалов в СМИ - "естественная реакция отторжения старой команды на принятые указы".

"Благодаря этой службе в стране нарушался закон всеми имеющимися способами. СБУ выступала спонсором радикальных группировок, на счетах которых нападения на граждан, журналистов, активистов. Сейчас подбором кадров СБУ занимаются люди компетентные, грамотные и профессиональные, в частности, Николай Банчук. Кстати, о нем тоже вышли провокационные комментарии в СМИ. Но я знаю, что он — профессионал и патриот. Николай Васильевич – генерал прокуратуры, порядочный человек, его трудно испугать", — отметил эксперт.

Кирилл Куликов отметил, что сложно оценить действия новой команды, "нужно видеть целостную концепцию, де-юре никто не может вмешаться в их действия, с другой стороны — очень много желающих влиять".

Среди кадров, которые остались в СБУ со времен прошлой власти и профессионализм которых эксперты оценили довольно высоко, назван также руководитель Управления контрразведки генерал Алексей Петров.

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