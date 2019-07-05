Тимошенко назвала ключевые проблемы, которые нужно решить новой власти

Украинцы заслуживают достойную жизнь и сейчас для этого открылось окно возможностей. Реализовать необходимые для страны и каждого гражданина изменения могут профессиональная консолидированная работа нового президента, премьера и парламента.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале NewsOne.

"Наша команда планирует не должности дерибанить, а войти в историю Украины вместе с другими политическими силами как создатели успешности, как создатели нового государства, которое дает людям счастье", - сказала она.

Лидер "Батькивщины" убеждена, сейчас для этого крайне необходимо решить ряд насущных вопросов. В частности, воплотить новую стратегию развития экономики Украины, где зарплаты и пенсии будут увеличены, а тарифы для населения снижены.

"Надо немедленно снижать цену на газ", - подчеркнула политик и напомнила, что она передала президенту пакет постановлений, которые делала ее команда (для снижения тарифов - ред.), и посоветовала Зеленскому наложить вето на постановления правительства Гройсмана, которые повышают тарифы.

Необходимым для улучшения жизни станет введение обязательного медицинского страхования, так как нынешняя медреформа, по мнению Тимошенко, лишила людей нормальной помощи.

"Обязательное медстрахование - это когда человек, который работает, имеет страховку за счет работодателя, а пенсионеры, нетрудоспособные и дети - за счет государства. Эта страховка дает людям право гарантированно получить медицинские услуги и лекарства", - отметила политик.

Кроме того, отметила Тимошенко, важным будет уберечь страну от распродажи сельскохозяйственной земли - то есть не дать отменить мораторий.

Лидер партии призналась, что мечтает увидеть Украину счастливой, сильной, европейским государством при жизни.