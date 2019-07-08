"Народный фронт" выиграл суд против телеканала NewsOne

Шевченковский районный суд Киева отказал в полном объеме в удовлетворении иска телеканала NewsOne к руководителю фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку и политической партии "Народный фронт".

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 8 июня, передает пресс-служба политсилы.

Телеканал NewsOne требовал в суде опровергнуть информацию, опубликованную на сайте "Украинская правда" под заголовком: "БПП и Народный фронт" требуют очистить украинские СМИ от "пятой колонны".

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета 3 сентября 2018 заявил, что Виктора Медведчука было включено в Трехстороннюю контактную группу по требованию Путина. По его словам, Медведчук вместе с Андреем Портновым являются представителями "пятой колонны" в Украине и готовят реванш Путина.

"Деятельность вражеской пятой колонны ... Андрей Портнов, Виктор Медведчук ... Давно ли вы слышали эти фамилии? Кум Путина Медведчук раздает интервью и вместе с главным юристом Януковича Портновым покупает и контролирует телеканал. Так готовится реванш Путина в Украину", - заявлял Максим Бурбак.

"Более того, Медведчук, прикрываясь своим участием в Трехсторонний контактной группе по освобождению заложников, единственный в Украине имеет право летать в Россию, чтобы получать советы от Путина по подготовке этого реванша", - добавил представитель "Народного фронта".

Максим Бурбаки подчеркнул, что Служба безопасности должна провести расследование деятельности Медведчука и "предоставить обществу и парламента полную и объективную информацию о государственной деятельности агента КГБ с псевдонимом "Соколовский".

Шевченковский районный суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в полном объеме в удовлетворении искового заявления телеканала NewsOne о защите деловой репутации.

Как известно, "Народный фронт" неоднократно подчеркивал угрозе информационной безопасности государства со стороны пророссийских каналов. НФ обращался к лидерам патриотических сил с просьбой открыто заявить о бойкоте информационных рупоров Кремля, а от государственных структур - принять меры для защиты Украины от информационной агрессии на нашей территории.