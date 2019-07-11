Украина на правильном пути: Онищенко поделился мнением о Порошенко, Зеленском и будущем страны

Народный депутат Украины Александр Онищенко опубликовал в авторитетном американском издании статью, где поделился мнением о режиме пятого президента Петра Порошенко в Украине и дальнейшем пути развития страны.

Об этом говорится в колонке нардепа для издания The Washingron Times.

"Наконец, Украина стала на правильный путь к открытому обществу. Победа Президента Владимира Зеленского была победой народа и для народа против коррумпированного режима Порошенко, который контролировал суды страны. Таким образом было установлено верховенство закона. Обещание честного и открытого украинского общества нашло отклик у электората, который снял Порошенко", - пишет депутат.

Также Александр Онищенко рассказал о своем видении стратегии развития страны и ближайших планах в украинской политике.

"Украина должна теснее сотрудничать с НАТО. Должна быть более глубокая интеграция в мировые рынки и более тесные экономические связи с ЕС и США… Украина также должна искоренить коррупцию предыдущего режима, шаги в правильном направлении уже сделаны. Президент уволил нескольких важных фигур из руководства СБУ. Я создаю и планирую возглавить НПО под названием "Группа по возвращению активов" с целью вернуть 5 миллиардов долларов, которые были присвоены Порошенко и его ближайшим окружением", - сообщил он.

Народный депутат Украины обвинил созданные при президентстве Порошенко антикоррупционные органы в обслуживании потребностей режима.

"Страна до недавнего времени принадлежала группе коррумпированных правительственных чиновников и влиятельному агентству под названием Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое было создано под ложным антикоррупционным флагом", - отметил Онищенко.

Также он разъяснил ситуацию с Центральной избирательной комиссией, которая отказывается регистрировать для участия в парламентских выборах противников бывшего президента Порошенко.

"Меня известили, что Центральная избирательная комиссия отказывается разрешить мне участвовать в выборах, назначенных на 21 июля 2019 года. Это та же самая комиссия, которая первоначально отказалась зарегистрировать партию бывшего президента Михаила Саакашвили и все еще контролируется Порошенко и его сторонниками", - заявил нардеп.