Гройсман покинул студию политического шоу после вопросов Власенко и Притулы

Владимир Гройсман покинул студию "Свободы слова" даже не попрощавшись со зрителями после того, как не смог ответить на вопрос Сергея Власенко из "Батькивщины" и Сергея Притулы из партии "Голос".

Представитель "Батькивщины" отметил, что результаты деятельности любого премьера граждане оценивают по "содержанию своих собственных холодильников" и поинтересовался, почему, несмотря на громкие заявления старой власти, на каждых международных переговорах поднимается вопрос о коррупции в украинском правительстве.

Сергей Притула спросил Владимира Гройсмана о тендере на детские светоотражающие жилеты, который тот в свое время представил, но так и не провел вовремя.

"Кому тогда достанутся деньги, выделенные из бюджета", - поинтересовался у премьера 30-й номер в списке "Голоса".

После этого Владимир Гройсман, воспользовавшись ближайшим перерывом, быстро покинул студию, даже не попрощавшись с телезрителями. Вместо себя он оставил министра культуры Евгения Нищука.