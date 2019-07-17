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Сменил четыре партии: журналисты рассказали о политической карьере кандидата в депутаты Артеменко

среда, 17 июля 2019, 10:51
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На протяжении своей карьеры кандидат в народные депутаты Сергей Артеменко сменил четыре разных политических лагеря и сотрудничал с такими фигурами как Леонид Черновецкий, Дмитрий Табачник, Владимир Литвин, Виктор Чумак и, наконец, Петр Порошенко.

Об этом сообщается на сайте издания "Киеввласть".

С 2006 по 2010 годы Артеменко - депутат и заместитель председателя Днепровского районного совета в городе Киеве в "молодой команде" Леонида Черновецкого.

В 2012 году был председателем окружной избирательной комиссии: возглавлял столичный округ №214 от "Народной партии" Владимира Литвина.

В 2014 году безуспешно баллотировался в Верховную Раду VIII созыва по списку "Блока Петра Порошенко" (БПП) под №197. В парламент он попал в качестве консультанта народного депутата VIII созыва Виктора Чумака (внефракционный, ранее член фракции "УДАР"), на общественных началах, а еще - председатель Днепровской районной организации партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность ".

В 2015 году Артеменко наконец избирают депутатом Киевского городского совета VIII созыва (фракция "Солидарность").

Стоит также отметить, что Артеменко на парламентских выборах 2012 года возглавлял окружную избирательную комиссию (ОИК) в округе №214 по квоте "Народной партии" Литвина. Тогда кандидат в нардепы от "УДАРа" Виктор Чумак заявил, что ОИК фальсифицирует результаты выборов в пользу Олеся Довгого (еще одного бывшего члена команды Черновецкого). Журналисты отмечали, что у Артеменко, как председателя комиссии, налицо конфликт интересов. Дело в том, что отец Довгого - народный депутат Станислав Довгий был членом фракции "Народной партии". Впоследствии Артеменко начал работать на Чумака.

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Раздел: ПолитикаВласть Тема: Выборы
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